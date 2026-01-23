10वीं के बाद ITI करने से कौन सी नौकरियां मिलती हैं, कितनी होती है सैलरी?

ITI Jobs and Salary: 10वीं पास करते ही हर स्टूडेंट कॉलेज की लंबी पढ़ाई नहीं करना चाहता है. बहुत से युवा जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, हाथ में स्किल चाहते हैं और कमाई शुरू करना चाहते हैं. यही कारण है कि लाखों स्टूडेंट्स आज भी ITI (Industrial Training Institute) को पहली पसंद मानते हैं. कम समय में कोर्स, कम फीस और काम की सीधी ट्रेनिंग, यही ITI की सबसे बड़ी खासियत है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद ITI करें या नहीं, तो इस आर्टिकल में जानिए आपके हर सवाल का जवाब, नौकरी, सैलरी, सरकारी वैकेंसी और फ्यूचर स्कोप..

ITI क्या है और इसमें कौन एडमिशन ले सकता है

ITI एक स्किल बेस्ड कोर्स है, जिसमें पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है. इसमें वही चीजें सिखाई जाती हैं, जिनकी फैक्ट्रियों, कंपनियों और सरकारी विभागों में सीधी जरूरत होती है. इसमें 8वीं या 10वीं पास स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, उम्र आमतौर पर 14 साल से ऊपर होनी चाहिए. एडमिशन कई राज्यों में मेरिट से और कुछ में एंट्रेंस टेस्ट से होता है. आईटीआई कोर्स की 6 महीने से 2 साल तक होता है.

ITI करने के सबसे बड़े फायदे

ITI करने का मतलब है डिग्री नहीं, सीधा काम सीखना. यही वजह है कि ITI पास युवाओं को नौकरी जल्दी मिल जाती है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां आपको वही स्किल सिखाई जाती है, जो बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड में होती है. इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक जैसे ट्रेड करने के बाद आप नौकरी के साथ-साथ अपना काम भी शुरू कर सकते हैं. ITI सर्टिफिकेट वाले लोगों को बिना सर्टिफिकेट वालों से ज्यादा सैलरी और ज्यादा सम्मान मिलता है.

ITI में सबसे पॉपुलर ट्रेड कौन-से हैं

इलेक्ट्रिशियन

फिटर

वेल्डर

मैकेनिक (डीजल या मोटर व्हीकल

टर्नर

प्लंबर

ड्राफ्ट्समैन

कंप्यूटर ऑपरेटर

ITI करने के बाद कौन-कौन सी नौकरियां मिलती हैं

ITI पास करने के बाद आपको सिर्फ एक ही तरह की नौकरी नहीं मिलती. आप कई सेक्टर में काम कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी और इलेक्ट्रिकल कंपनी ITI पास युवाओं को तुरंत काम पर रखती हैं. इसके अलावा आप वर्कशॉप, सर्विस सेंटर या अपना छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं.

ITI सर्टिफिकेट वालों के लिए सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी कहां निकलती है

ITI पास युवाओं के लिए भारतीय रेलवे सबसे बड़ा मौका देता है. रेलवे में हर साल अलग-अलग जोन से ITI अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है. सेलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होता है. ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है.

रेलवे के अलावा और कौन-सी सरकारी जॉब मिलती है

ITI करने के बाद सिर्फ रेलवे ही नहीं, कई और सरकारी रास्ते खुल जाते हैं. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ट्रेड्समैन और तकनीशियन के पदों पर भर्ती होती है. PWD, नगर निगम, बिजली विभाग, जल विभाग और राज्य परिवहन में भी ITI पास युवाओं के लिए मौके रहते हैं. इसके अलावा BHEL, ONGC, IOCL जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां भी ITI सर्टिफिकेट को मान्यता देती हैं.

ITI करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है?

सैलरी पूरी तरह आपके ट्रेड, अनुभव और जगह पर निर्भर करती है. शुरुआत में फ्रेशर्स को आमतौर पर 10 से 15 हजार रुपए महीना मिल जाता है. 2 साल का ITI कोर्स और थोड़ा अनुभव होने पर सैलरी 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच सकती है. अगर आप विदेश या गल्फ देशों में काम करते हैं, तो यही सैलरी 40 से 60 हजार रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है.

