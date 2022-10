IISER Recruitment 2022: भोपाल में नॉन-टीचिंग पदों पर निकली बंपर बहाली, फटाफट करें अप्लाई

नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड एयरक्राफ्ट यार्ड में हो रही अपरेंटिस की बहाली, 180 रिक्तियों पर होगी भर्ती

IISER Recruitment 2022: रिक्ति विवरण

यह भर्ती अभियान 75 गैर शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. आवेदन करने से पहले सभी सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जांच आवश्यक रूप से करनी चाहिए। विस्तृत अधिसूचना का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है.

IISER Recruitment 2022: आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

IISER Recruitment 2022: जानिए आवेदन कैसे करें

आधिकारिक वेबसाइट www.iisrb.ac.in पर जाएं

होमपेज पर नॉन टीचिंग टैब पर क्लिक करें

आवेदन पत्र ध्यान से भरें

फॉर्म जमा करें और प्रिंट आउट लेकर रख लें.

आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवारों को विस्तृत दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर जमा करनी होगी: Room No 108, First Floor, Plasma Building Indian Institute of Science Education and Research Bhopal Bhopal By-Pass Road, Bhauri, Bhopal 462 066 Madhya Pradesh, India Email: "Recruitment Cell" recruitmentcell@iiserb.ac.in.

IISER Recruitment 2022: ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें

