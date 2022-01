IBPS SO Prelims Result 2021: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स के नतीजे जारी, इस दिन होना है मेन्स एग्जाम

IBPS SO Main Exam का आयोजन 30 जनवरी को किया जाना है

IBPS SO Prelims Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल (Institute of Banking Personnel) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स 2021 परीक्षा (Specialist Officer Prelims 2021 Exam) के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने एसओ प्रीलिम्स 2021 परीक्षा (SO Prelims 2021 Exam) दी थी. वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नतीजे देख सकते हैं. IBPS SO Prelims Exam को पास करवाने वाले उम्मीदवारों को अब IBPS SO Main Exam देना होगा.