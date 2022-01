Central Railway Apprentice Recruitment 2022: दसवीं पास के लिए रेलवे ने निकाली 2422 पदों पर भर्तियां, जानें पूरी बात

सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के कुल 2422 पदों पर भर्ती निकाली हैं.

Central Railway Apprentice Recruitment 2022: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सेंट्रल रेलवे बंपर नौकरियां लेकर आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), सेंट्रल रेलव ने अप्रेंटिस के कुल 2422 पदों पर भर्ती निकाली हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2022 तक 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को आवेदन ऑनलाइन माध्यम में करना होगा. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी, जो अगले महीने की 16 तारीख तक चलेगी. इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की वेबसाइट https://rrccr.com पर जाएं.



वेकेंसी की डिटेल (Vacancy Details)

मुंबई कलस्टर ((MMCT): 1659 पद

भुसावल क्लस्टरः 418 पद

पुणे क्लस्टरः 152 पद

नागपुर क्लस्टरः 114 पद

सोलापुर क्लस्टरः 79 पद



योग्यता (Qualification)

सेंट्रल रेलवे के इन सभी पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ10वीं की परीक्षा पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए.



आयु सीमा (Age Limitation)

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2022 तक 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 24 वर्ष से ज्यादा के युवा इन पदों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे. आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.



चयन (Selection)

उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के साथ ट्रेड में आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.



आवेदन शुल्क (Application Fee)

सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.



आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल रेलवे के 2422 पदों के लिए 16 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) की वेबसाइट https://rrccr.com पर जाएं. यहां इंटर लिंक पर क्लिक करें. खुलने वाले नए वेबपेज पर Online application for Engagement of Apprentices under the Apprentices Act 1961 for the Year 2021-22 के नीचे दिए गए क्लिक हियर टू व्यू /डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें. आवेदन फॉर्म भरने के लिए दिए गए ऑनलाइन लिंक Click here to Apply Online पर क्लिक करें.