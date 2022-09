IBPS RRB 2022 Scorecard: ऑफिस असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड हुआ जारी, इस तारीख तक करें डाउनलोड

IBPS Clerk, PO and SO result 2021: रिजल्ट हुए जारी, जानें- कैसे करना है चेक

IBPS RRB 2022 scorecard: स्कोरकार्ड के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. Click here

आईबीपीएस आरआरबी स्कोरकार्ड 2022 ( IBPS RRB score card 2022) को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की आवश्यकता होगी. बता दें कि हाल ही में IBPS ने आईबीपीएस आरआरबी 2022 प्रीलिम्स रिजल्ट जारी किया था. संस्थान ने रिजल्ट 8 सिंतबर 2022 को जारी किया था. उम्मीदवार 24 सितंबर तक अपना स्कोरकार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट पद पर भर्ती के लिए आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा (IBPS RRB Main exam 2022) का आयोजन इस महीने की 24 तारीख को करने जा रहा है. इस परीक्षा में वे ही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी की प्रीलिम्स परीक्षा (IBPS RRB prelims exam 2022) पास की है. आईबीपीएस आरआरबी मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड संस्थान द्वारा 12 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया है. इस साल, आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2022 के तहत कुल 8106 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है. इसमें 4483 पद ऑफिस असिस्टेंट के शामिल हैं.

IBPS RRB Clerk scorecard 2022: इन स्टेप से करें डाउनलोड

1.आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

2.इसके बाद, होमपेज पर “सीआरपी आरआरबी” लिंक पर क्लिक करें.

3.फिर, "सामान्य भर्ती प्रक्रिया - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चरण XI" लिंक पर क्लिक करें.

4.इसके बाद, "Click here to view your score card of Online Preliminary exam for CRP RRBs - XI - Office Assistant (Multipurpose)" लिंक पर क्लिक करें.

5.उसके बाद, लॉगिन पेज पर लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें - पंजीकरण संख्या / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

6.आईबीपीएस आरआरबी 2022 प्रीलिम्स स्कोर कार्ड दिखाई देगा.

7.भविष्य के लिए आईबीपीएस आरआरबी 2022 स्कोरकार्ड को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करें.

