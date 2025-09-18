बिहार सरकार ने दी बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे एक हजार रुपए

Bihar Jobs: बिहार सरकार युवाओं के लिए कई घोषणाएं कर चुकी है. रोजगार से लेकर पढ़ाई तक लिए कई फायदेमंद योजनाओं का ऐलान हो चुका है. एक बार फिर बिहार सरकार ने ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए शानदार घोषणा की है. जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है. बिहार सरकार की योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 1000 रु दिए जाएंगे. हालांकि इसकी आयु सीमा तय की गई है. पहले इस योजना के तहत केवल 12वीं के स्टूडेंट्स को भत्ते दिए जाते थे. लेकिन इसका विस्तार कर अब ग्रेजुएट कर दिया गया है.

योजना का किया गया विस्तार

सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा है "नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत हैं कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी/रोजगार प्राप्त कर सकें.

मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अन्तर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक/युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

1000 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक

20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, को भी 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक/युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। यहां के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें और देश एवं राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें"

