IB SA का सिटी एग्जाम स्लिप हुई जारी, यहां से करिए डाउनलोड...

बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को होगा. दोनों दिन परीक्षा 4 शिफ्ट में आयोजित होगी. 

IB SA का सिटी एग्जाम स्लिप हुई जारी, यहां से करिए डाउनलोड...
इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव भर्ती में 2471 पद अनारक्षित हैं.

IB Recruitment exam city 2025 :  इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के लिए टियर-1 एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. अब परीक्षार्थी mha.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 29 और 30 सितंबर 2025 को होगा. दोनों दिन परीक्षा 4 शिफ्ट में आयोजित होगी. 

पहली शिफ्ट सुबह 8 बजकर 30 मिनट
दूसरी शिफ्ट सुबह 11 बजकर 30 मिनट
तीसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजकर 30 मिनट
चौथी शिफ्ट शाम 5 बजकर 30 मिनट से शुरू होगी.

परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा. इसलिए परीक्षा केंद्र पर डेढ़ घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए परीक्षार्थियों को कहा गया है.

एग्जाम सिटी स्लिप डायरेक्ट लिंक

वैकेंसी डिटेल  

इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव भर्ती में 2471 पद अनारक्षित हैं, जबकि 1015 पद ओबीसी, 501 एससी और 426 एसटी के लिए है.

IA SA की सैलरी

21700-69100 (लेवल-3)

सेलेक्शन प्रोसेस टियर-1, टियर 2

