IB में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, जल्दी करें....

Intelligence Bureau Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से 394 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पदों के लिए आमंत्रित आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही इस पद के लिए अप्लाई कर दें. आईबी द्वारा जारी 394 पदों में से 157 पद सामान्य, 32 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 117 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 60 पद अनुसूचित जाति और 28 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है.

आईबी जीओ की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होगा.

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, EWUS और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 650 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि अन्य उम्मीदवारों को 550 रुपये जमा करना होगा.

अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता जरूर चेक करें.

नोटिफिकेशन