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दुर्गा शक्ति नागपाल के पति कौन हैं? जानिए यहां...

दुर्गा शक्ति नागपाल के पति अभिषेक सिंह 2011 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले अभिषेक ने UPSC पास कर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई और बाद में अभिनय की दुनिया में भी पहचान बनाई.

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दुर्गा शक्ति नागपाल के पति कौन हैं? जानिए यहां...
अभिषेक सिंह और दुर्गा शक्ति नागपाल की मुलाकात UPSC की तैयारी के दौरान हुई थी.

Durga Shakti Nagpal Husband : उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अपने तेज-तर्रार रवैया सख्त प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. लेकिन क्या आपको पता है हमेशा चर्चा में बनी रहनी वाली दुर्गा के पति आखिर कौन हैं? अगर आपका जवाब न है तो चलिए जानते हैं दुर्गा नागपाल के पति अभिषेक सिंह कौन हैं और क्या करते हैं...

2011 बैच के हैं IAS

अभिषेक सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं. 22 फरवरी 1983 को जन्मे अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गृहनगर से करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की. फिर आईएएस की तैयारी में जुट गए और साल 2011 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जगह बनाई. प्रशासनिक करियर की शुरुआत के बाद उन्हें साल 2013 में झांसी में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली में भी प्रतिनियुक्ति पर काम किया.

साल 2022 में उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था. हालांकि, चुनाव ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें प्रेक्षक की जिम्मेदारी से हटा दिया. इसके बाद उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई.

सस्पेंड होने के कुछ महीने बाद, अक्टूबर 2023 में अभिषेक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया. उनके इस्तीफे को मार्च 2024 में आधिकारिक मंजूरी मिल गई, जिसके साथ उनका प्रशासनिक करियर समाप्त हो गया. 

पिता रह चुके हैं अधिकारी, भाई-बहन हैं डॉक्टर

बता दें कि उनके पिता कृपा शंकर सिंह भी IPS अधिकारी रहे हैं. वह मेरठ के डीआई जी पद से रिटायर हुए हैं. यानी अभिषेक बचपन से ही घर का माहौल प्रशासनिक माहौल देखने को मिला. वहीं, अभिषेक की बहन अर्चना सिंह गुड़िया अमेरिका में डॉक्टर हैं, जबकि उनके छोटे भाई अमित कुमार सिंह भी दिल्ली में डॉक्टर हैं.  

देश के चर्चित IAS कपल्स में से एक 

अभिषेक सिंह और दुर्गा शक्ति नागपाल की मुलाकात UPSC की तैयारी के दौरान हुई थी. दोनों ने प्रशासनिक सेवा में चयन हासिल किया और बाद में विवाह किया. यह जोड़ी देश के चर्चित IAS कपल्स में गिनी जाती रही है. इनकी दो बेटियां दानिया और डिगारा हैं.

प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अभिषेक सिंह की रुचि अभिनय और मनोरंजन जगत में भी रही. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और स्क्रीन प्रोजेक्ट्स में काम किया तथा अभिनय के कारण भी चर्चा में रहे. यही वजह है कि उन्हें अक्सर "IAS से अभिनेता बने अधिकारी" के रूप में भी जाना जाता है.

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