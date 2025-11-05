SBI Clerk Prelims Result: SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोर कार्ड

SBI Clerk Prelims 2025 Result: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. ये परीक्षा सितंबर के चौथे और पांचवें हफ्ते में आयोजित की गई थी. उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in/careers पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
इतने पदों पर निकली है भर्ती
सरकारी बैंक एसबीआई की तरफ से देशभर में 6,589 जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) की भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए स्थानीय भाषा की अनिवार्यता है. प्रीलिम्स परीक्षा 100 नंबर की थी, जिसके बाद अब मेन्स परीक्षा 200 अंको की होगी. इसके अलावा लोकल भाषा का टेस्ट भी होगा, जिसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे.
- जनरल कैटेगरी - 2,225 पद
- अनुसूचित जाति (एससी) - 788 पद
- अनुसूचित जनजाति (एसटी)- 450 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - 1,179 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - 508 पद
ऐसे चेक करें रिजल्ट
- सबसे पहले एसबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं
- यहां Career वाले विकल्प पर क्लिक करें
- होमपेज पर जूनियर एसोसिएट 2025-26 को सलेक्ट करें
- अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
- आप यहीं से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं
अब मेन्स की तैयारी
बता दें कि प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को ही मेन्स परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. आवेदन करते हुए उम्मीदवारों ने जिस स्थानीय भाषा का चयन किया होगा, मेन्स के बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा. मुख्य परीक्षा के लिए दो घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए हैं, उन्हें अब मेन्स के लिए तैयारी करनी होगी. इस परीक्षा में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी कम कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे विषय शामिल होंगे.
