विज्ञापन

NEET SS Admit Card 2025: आज natboard.edu.in पर होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड- Details 

NEET SS Admit Card 2025 आज NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in पर जारी होगा. कैंडिडेट्स अपना NEET SS Hall Ticket Download कर सकते हैं. परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को दो शिफ्ट में होगी.

Read Time: 2 mins
Share
NEET SS Admit Card 2025: आज natboard.edu.in पर होगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड- Details 

NEET SS Admit Card 2025: NEET SS एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार खत्म होने वाला है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आज यानी 22 दिसंबर, 2025 को एडमिट कार्ड जारी करेगा. अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो अपना हॉल टिकट तुरंत डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड कहां मिलेगा?

कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी है, इसलिए इसे समय पर डाउनलोड करना न भूलें.

परीक्षा की तारीख और समय

NEET SS 2025 की परीक्षा 26 और 27 दिसंबर, 2025 को होगी. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

  • पहली शिफ्ट: सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक
  • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक

पेपर का पैटर्न

क्वेश्चन पेपर को तीन टाइम-बाउंड सेक्शन में बांटा जाएगा—सेक्शन A, B और C.

  • हर सेक्शन में 50 सवाल होंगे
  • हर सेक्शन के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा
  • कुल मिलाकर पेपर में 150 सवाल होंगे, जिन्हें 2 घंटे 30 मिनट में हल करना होगा.

ये भी पढ़ें- जीत के जश्न में हड़कंप! पुणे के जेजुरी में गुलाल उड़ाते ही भड़की आग, पार्षद समेत 16 गंभीर घायल

मार्किंग स्कीम

गलत जवाब देने पर 25% नेगेटिव मार्किंग होगी. बिना हल किए सवालों पर कोई नंबर नहीं कटेगा. इसलिए सोच-समझकर जवाब दें.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें...

  • NBEMS की वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं.
  • होम पेज पर NEET SS Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें.
  • नया पेज खुलेगा, जहां लॉगिन डिटेल्स डालें.
  • सबमिट करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा.
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

कैंडिडेट्स ज्यादा जानकारी के लिए NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: मासूम को कूड़े में मिला 'खतरनाक खिलौना',  पुलिस ने कहा- ये चाइनीज राइफल स्कोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NEET SS Admit Card 2025, NEET SS Hall Ticket Download, NEET SS Exam Date 2025, NBEMS NEET SS 2025, NEET SS Admit Card, NEET SS Exam Pattern
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com