RRB NTPC Vacancy: रेलवे में इन दो पदों पर हर साल निकलेगी भर्ती, युवाओं को मिली बड़ी खुशखबरी

Sarkari Naukri 2025: हर साल सरकारी नौकरी की भर्ती आती है, लेकिन कुछ भर्तिया फिक्स होती है, उनमें से है SSC CGL, SSC MTS, UPSC, BPSC आदि. इसी बीच केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर सुनाई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कर्मियों के लिए अब हर साल भर्ती निकलेगी. इससे पहले इन पदों पर भर्ती के लिए कोई समय फिक्स नहीं थी. पांच सालों में भर्तियां निकलती थी.

ऐसे में उम्मीदवारों के लिए के लिए अच्छा मौका है, कि वे अब हर साल इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं. रेलवे मंत्री ने कहा है कि आरपीएफ में 452 उप-निरीक्षकों की भर्ती की गई थी. अब 4,208 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) नहीं बल्कि SSC की ओर से कराया जाएगा.

रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल (RRB) के 41वें स्थापना दिवस में एक सभा में उन्होंने ये बात कही. उन्होंने कहा कि हर सालल एसएससी की ओर से कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी. हर साल नए बैच को शामिल करने से सुरक्षा बल को सही मैनेजमेंट मिलेगी.

क्या होगी योग्यता

कांस्टेबल के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट आवेदन कर सकेंगे।

क्या होगी आयु सीमा

कांस्टेबल के पदों के लिए 18 से 28 साल होगी.

एसआई (SI) पदों के लिए 20-28 साल होगी.

एससी और एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और OBC को तीन साल की छूट मिलेगी.

ये भी पढ़ें-BSSC 2nd Inter Level Vacancy: बिहार में निकली 23175 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन आज से शुरू

