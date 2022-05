Doctor Job: AIIMS Recruitment 2022: एम्स गोरखपुर में डॉक्टर के कई पदों को भरने के लिए कल होगा वॉक-इन-इंटरव्यू, पूरी जानकारी यहां पर

नोटिफिकेशन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

सीनियर रेजिडेंटः 29 पद

विभाग के आधार पर रिक्तियों का विवरण

एनाटॉमीः 01 पद

एनेस्थीसियाः 02 पद

सीएमएफएमः 01 पद

डर्मेटोलॉजीः 01 पद

इमरजेंसी एंड ट्रामाः 04 पद

ईएनटीः 01 पद

जनरल मेडिसिनः 02 पद

जनरल सर्जरीः 02 पद

गाइनोकोलॉजीः 03 पद

ऑप्थालमोलॉजीः 01 पद

ऑर्थोपेडिक्सः 03 पद

पैथोलॉजीः 01 पद

प्लमोनरी मेडिसिनः 03 पद

पीडियाट्रिक्सः 02 पद

रेडियो-डायग्नोसिसः 02 पद

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में एमडी या डीएनबी डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा (Age limit)

सीनियर रेजिडेंट / सीनियर डेमोंस्ट्रेटर पद के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष होना चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन साल, एससी, एसटी वर्ग को पांच साल और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को दस साल की छूट मिलेगी.

जो उम्मीदवार किसी भी सरकारी संस्थान में सेवा में हैं, उनके लिए साक्षात्कार के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है.

सैलरी (Salary)

सीनियर रेजिडेंट संशोधित वेतनमान 7वें सीपीसी के अनुसार लागू (मैट्रिक्स का स्तर-11 (पूर्व-संशोधित पीबी3, 67,700/- रुपये का प्रवेश वेतन + नियमों के तहत स्वीकार्य सामान्य भत्ता + एनपीए प्लस अन्य सामान्य भत्ता)

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. रिजल्ट और अन्य जानकारियों के लिए वेबसाइट चेक करते रहें.

आवेदन शुल्क (Application Fee)

इन पदों के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा. डीडी एम्स गोरखपुर के पक्ष में गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में देय होगा. इंटरव्यू में डीडी लेकर जाएं.

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

एम्स गोरखपुर की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म को उम्मीदवार डाउनलोड करें और उसे भर कर, शैक्षणिक योग्यता सहित प्रमाणपत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, डीडी के साथ कल इंटरव्यू में पहुंचें.



DOCUMENTS TO BE PRODUCED IN ORIGINAL AT THE TIME OF INTERVIEW : साक्षात्कार के समय इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं-

1.पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि)

बी) पता प्रमाण.

2- जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र। (10 वां प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र).

3.अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आयु छूट उपलब्ध नहीं होगी.

4. कक्षा 10 वीं और 12 वीं के प्रमाण पत्र.

5. एमबीबीएस / एमडी / एमएस / डीएनबी / एमएससी / पीएचडी मार्क शीट और प्रमाण पत्र.

6. भारतीय चिकित्सा परिषद / राज्य चिकित्सा परिषद / संबंधित परिषद के साथ पंजीकरण.

7. अनुभव प्रमाण पत्र.

7. इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र और प्रयास प्रमाणपत्र.

8.NBE (विदेशी स्नातक के लिए) द्वारा संचालित FMGE प्रमाणपत्र।

9. सरकारी / अर्ध सरकारी, पीएसयू कर्मचारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

10.आरक्षण श्रेणी प्रमाणपत्र .

वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथिः 13 मई 2022 को

वॉक-इन-इंटरव्यू का स्थान

मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

अधिक जानकारी

ई-मेलः recruitment@aiimsgorakhpur.edu.in

फोनः 0551-2205575 सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक

महत्वपूर्ण तिथि (Important Date)

रिपोर्टिंग टाइमः 13 मई 2022 को सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक