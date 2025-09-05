विज्ञापन

SI Salary: दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कितनी मिलती है सैलरी? जान लीजए जवाब

दिल्ली पुलिस एसआई (SI Salary) की नौकरी जितनी दमदार है, सैलरी भी उतनी ही शानदार है. इसमें कई तरह के अलाउंस भी शामिल होते हैं. इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं.

Delhi Police Sub Inspector Salary: दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनना कई युवाओं का सपना होता है. यह न सिर्फ सम्मानजनक और रूतबेदार जॉब है, बल्कि सैलरी और अन्य फायदे भी बहुत ही आकर्षक हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती होने की तो  उससे जुड़ी महीने की सैलरी सुविधाएं के बारे में भी जान लीजिए. साथ ही नौकरी कैसे मिलती है. यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए दिल्ली पुलिस एसआई (SI Salary) की बेसिक सैलरी, भत्ते और इनकम से जुड़ी हर जानकारी.

दिल्ली पुलिस में SI कैसे बनते हैं

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) समय-समय पर दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है. इसके लिए SSC CPO परीक्षा आयोजित की जाती है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि CISF, SSB, ITBP और अन्य केंद्रीय बलों के लिए भी सब-इंस्पेक्टर की नियुक्तियां होती हैं. दिल्ली पुलिस में SI का पद अपने रुतबे और जिम्मेदारियों के कारण खास माना जाता है. इसकी सैलरी पैकेज भी बेहद आकर्षक है.

दिल्ली पुलिस SI की सैलरी कितनी होती है

दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) की सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर यूट्यूब चैनल @Mentor365 पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिल्ली पुलिस की SI दिव्या डागर (Divya Dagar) ने विस्तार से बताया है। उनके अनुसार, दिल्ली पुलिस एसआई की इन-हैंड सैलरी 70,000 रुपए है. इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य अलाउंस शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर का सैलरी स्ट्रक्चर

बेसिक पे: 35,400 रुपए

  • HRA (House Rent Allowance): 30% (10,500 रुपए)
  • DA (Dearness Allowance): 55% (18,000 रुपए)
  • ग्रॉस सैलरी (सभी अलाउंस सहित): 77,000 रुपए
  • NPA डिडक्शन के बाद इन-हैंड सैलरी: 70,000 रुपए

दिल्ली पुलिस SI प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट

दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो, SI से इंस्पेक्टर बनने पर बेसिक सैलरी और सभी अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो जाती है. इसके अलावा, हर साल महंगाई भत्ता (DA) और ग्रेड पे बढ़ने के कारण सैलरी अपने आप अपडेट होती रहती है. 20-25 साल की सर्विस के बाद उनकी सैलरी, पेंशन और अन्य लाभ मिलाकर 1 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंच सकती है.

दिल्ली पुलिस SI के भत्ते और फायदे

  • महंगाई भत्ता (DA)

  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • परिवहन भत्ता (TA)
  • बच्चों की पढ़ाई का भत्ता
  • वर्दी भत्ता
  • अन्य अलाउंसेस
  • पेंशन
  • पेड लीव

