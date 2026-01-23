विज्ञापन

CTET February 2026 की सिटी स्लिप हुई जारी, यहां से करें डाउनलोड

उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यह आपका फाइनल 'एडमिट कार्ड' नहीं है.

शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है.

CTET Exam city slip 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा के लिए 'एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप' (Exam City Slip) आज, 23 जनवरी 2026 को जारी कर दी है. अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, तो अब आप जान सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है. सिटी स्लिप देखने की प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता रहे हैं...

सिटी स्लिप लॉगिन के लिए क्या चाहिए

सिटी स्लिप के लिए उम्मीदवारों को आवेदन संख्या, पासवर्ड या जन्म तिथि स्क्रीन पर दिखाया गया कैपचा कोड फिल करके लॉगिन करना होगा.

कहां और कैसे देखें अपनी सिटी स्लिप?

उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यह आपका फाइनल 'एडमिट कार्ड' नहीं है. यह सिर्फ इसलिए जारी किया गया है ताकि आप समय रहते यह जान सकें कि आपकी परीक्षा किस शहर में है और आप वहां जाने की तैयारी कर सकें.

डाउनलोड करने का आसान तरीका (Step-by-Step):

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  • अब आप होमपेज पर CTET Exam City Slip 2026 के लिंक पर क्लिक करिए
  • अब एक नया पेज खुलेगा, यहां पर आप आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करिए.
  • अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए
  • क्लिक करते ही एग्जाम सिटी स्लिप आ जाएगी.
  • अब आप सारी जानकारी चेक करिए और स्लिप डाउनलोड करिए
  • आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं
     
CTET Feb 2026 City Slip, CTET 2026 Exam City, CBSE CTET Admit Card, CTET City Intimation Slip 2026
