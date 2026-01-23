CTET February 2026 की सिटी स्लिप हुई जारी, यहां से करें डाउनलोड

CTET Exam city slip 2026 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CTET फरवरी 2026 परीक्षा के लिए 'एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप' (Exam City Slip) आज, 23 जनवरी 2026 को जारी कर दी है. अगर आपने भी इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, तो अब आप जान सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है. सिटी स्लिप देखने की प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता रहे हैं...

सिटी स्लिप के लिए उम्मीदवारों को आवेदन संख्या, पासवर्ड या जन्म तिथि स्क्रीन पर दिखाया गया कैपचा कोड फिल करके लॉगिन करना होगा.

उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यह आपका फाइनल 'एडमिट कार्ड' नहीं है. यह सिर्फ इसलिए जारी किया गया है ताकि आप समय रहते यह जान सकें कि आपकी परीक्षा किस शहर में है और आप वहां जाने की तैयारी कर सकें.

डाउनलोड करने का आसान तरीका (Step-by-Step):