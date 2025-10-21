CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन

CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है. इस मौके को हाथ से न जानें दे, इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ट्रांसलेटर के 72 पदों भर्ती निकाली है. इस सरकारी नौकरी को करने का मौका हाथ से न जाने दे. इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा और अन्य राज्यों के लिए जो आवेदन करेंगे उन्हें जनरल कैटगरी के तहत एग्जाम देना होगा.

CG translater Vacancy 2025: कौन कर सकता है अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए.आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. आयु की गणना 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर होगी. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाना होगा.

चयन प्रक्रिया

जो इन पदों पर आवेदन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट और लिखित के आधार पर होगी.

आवेदन शुल्क

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 350 रुपये का भुगतान करना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें.

