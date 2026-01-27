बिहार दरोगा भर्ती का आज से आवेदन शुरू, फॉर्म भरते समय ये गलती पड़ सकती है भारी

Bpssc bihar sub inspector recruitment 2026 : बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) यानी दारोगा की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे आवेदकों के लिए गुड न्यूज है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने प्रोहिबिशन, एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन विभाग (PER) में दारोगा के 78 पदों पर भर्ती निकाली हैं. सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन आज 27 जनवरी से शुरू हो चुके हैं. इच्छुक आवेदक बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट (bpssc.bih.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरे एक महीने तक (27 फरवरी 2026) चलेगी. दारोगा के लिए सेलेक्शन एक्जाम और मेरिट के आधार पर होगा.

अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो फॉर्म भरते समय यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इस साल मौका गवां देंगे.

Bpssc bihar sub inspector recruitment 2026 : आवेदन में ये गलती पड़ सकती है भारी?

दारोगा भर्ती के लिए आवेदन करते समय आवेदक अपना नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक डिटेल में गलती करने से बचें, नहीं तो फॉर्म रद्द हो सकता है.

अगर मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत निकली तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी हाल ही ली गई फोटो को ही अपलोड करें. हस्ताक्षर में किसी भी तरह की असमानता होने पर भी ज्वाइनिंग के समय मुश्किल हो सकती है.

फॉर्म में शैक्षिक योग्यता का विवरण देते समय पूरा ध्यान रखें, क्योंकि गलत अंक और गलत पासिंग ईयर भरने पर फॉर्म कैंसिल हो सकता है.

फॉर्म भरते वक्त कैटेगरी (जाति) और विकलांगता की गलत जानकारी देने से ज्वाइनिंग और काउंसलिंग के दौरान पछताना पड़ सकता है.

सबसे अहम फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख 27 फरवरी का इंतजार बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आखिर के दिनों में वेबसाइट के क्रैश होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. ऐसे में आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं.

Bpssc bihar sub inspector recruitment 2026 : आवेदन शुल्क कितना है?

बिहार दारोगा की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही शुल्क का भुगतान किया जाएगा.

बिहार सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा. इसमें पहले प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास करनी होगी. इन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा.

इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस परीक्षा में आए अंकों के आधार पर तय होगी. वहीं, फिजिकल टेस्ट एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, जिसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे. फिजिकल टेस्ट में लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ और गोला फेंक जैसे टेस्ट शामिल होंगे. पुरुषों को एक मील के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी.