MP Police Constable Result 2025: इंतजार खत्म! पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे देखें अपना रोल नंबर

MP Police Constable Result 2025 out : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. बोर्ड ने रोल नंबर के हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. ऐसे में अब आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना स्कोर और क्वालीफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं.

MP Police Constable Result 2025 out : कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

सबसे पहले MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'Latest Updates' का सेक्शन दिखेगा.

वहां "Final Phase Result - Police Constable Recruitment Test" के लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, यहां अपना Application Number और Date of Birth भरें.

कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

MP Police Constable Result 2025 out : लगभग 60 हजार उम्मीदवार अगले राउंड के लिए पास

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कुल 59,438 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. ये सभी उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण यानी फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे.

MP Police Constable Result 2025 out : 7,500 पदों पर होनी है भर्ती

बता दें कि साल 2025 की इस भर्ती मुहिम के जरिए कुल 7,500 खाली पदों को भरा जाना है. इसमें सिर्फ कॉन्स्टेबल ही नहीं, बल्कि कई अन्य अहम पद भी शामिल हैं:

सब-इंस्पेक्टर (SI)

सूबेदार

स्टेनो

एएसआई (M)

कॉन्स्टेबल



आपको बता दें कि एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल की यह लिखित परीक्षा 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक चली थी. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी (सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30).

डाउनलोड लिंक

Madhya Pradesh ESB Police Constable Result Download Link

MP ESB Police Constable Roll-Number Wise Result Download Link