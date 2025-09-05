10वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, Bihar SCPS में निकली कई पदों पर भर्ती

Bihar SCPS Recruitment 2025 : बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (bihar scps) ने कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए 10वीं या 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त है. यह उन लाखों युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो बिना किसी बड़ी डिग्री के भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं.

बता दें कि Bihar SCPS Recruitment के लिए आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार miswcdc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है. इस दिन आप रात 11 बजकर 59 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की आयु 37 साल, जबकि सामान्य वर्ग की महिला के लिए 40 साल होनी चाहिए. जबकि ओबीसी/ईबीसी की 40 साल और एससी/एसटी के लिए 42 साल अनिवार्य है.

इस भर्ती की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि इस भर्ती से 129 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

लेकिम उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.