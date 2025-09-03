विज्ञापन

8वीं और 12वीं पास के लिए छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का शानदार मौका, तुरंत करें आवेदन, जानें यहां डिटेल

इच्छुक उम्मीदवार सीजी FSL की आधिकारिक वेबसाइट fsl.cg.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

39 पदों में से 25 पद लैबोरेट्री अटेंडेंट के लिए, 11 पद विसरा कटर और बोन कटर के लिए 3 पद शामिल हैं. 

Sarkari jobs : छ्त्तीसगढ़ राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब (Chhattisgarh state forensic science laboratory CG-FSL) ने चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के माध्यम से 39 पदों को भरा जाएगा.जिसमें लैब अटेंडेंट, विसरा कटर, और बोन कटर के पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार सीजी FSL की आधिकारिक वेबसाइट fsl.cg.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

वैकेंसी डिटेल

39 पदों में से 25 पद लैबोरेट्री अटेंडेंट के लिए, 11 पद विसरा कटर और 3 बोन कटर के लिए हैं. 

शैक्षणिक योग्यता 

लैबोरेट्री अटेंडेंट के लिए साइंस से 10वीं पास होना अनिवार्य है. वहीं, विसरा कटर के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक ही मान्य होगी. 

सैलरी की बात करें तो लैबोरेट्री को बेसिन वेतन 18000 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल 3) मिलेगा. जबकि विसरा कटर और बोन कटर के लिए बेसिक वेतन 15600 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल 1) सुनिश्चित की गई है. 

इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए.

विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें..

