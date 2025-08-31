विज्ञापन

Sarkari Naukri: यहां निकली 8 हजार से ज्यादा पदों के लिए सरकारी नौकरी, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता

Govt Jobs: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये अच्छी खबर है. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे तैयार हो जाएं, क्योंकि एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है.

नई दिल्ली:

WBSSC Bharti 2025: पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने बंपर भर्ती की घोषणा की है. सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये अच्छी खबर है. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे तैयार हो जाएं, क्योंकि एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इससे पहले इस वैकेंसी की पूरी जानकारी जान लें.वेस्ट बंगाल राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 8 हजार से ज्यादा टीचिंग कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकली है. इसके लिए फिलहाल अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है.

इतने पदों पर होगी भर्ती

आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि 2,989 गैर-शिक्षण ‘ग्रुप सी' और, 5,488 ‘ग्रुप डी' कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी. यानी टोटल 8477 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. जिसका सलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा. शॉर्ट नोटिस में ये भी कहा गया है कि उम्मीदवार 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं वे अप्लाई करने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें.  

कौन कर सकता है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई

इस भर्ती का डिटेल्स नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर को जारी होगा. 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा इसमें आवेदन कर सकेंगे. फिलहाल शॉर्ट नोटिस में इतनी ही जानकारी दी गई है. पूरी जानकारी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. वेस्ट बंगाल एसएससी की ऑफिशियल  पर उम्मीदवार नजर बनाए रखें, या ndtv Education पर इस वैकेंसी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

