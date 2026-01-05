विज्ञापन

Bihar STET Result Date: आज जारी होगा बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट, इस लिंक पर जाकर करें चेक

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की और हर साल बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) एग्जाम का आयोजन किया जाता है. जो उम्मीदवार ये एग्जाम क्रैक करते हैं, वो राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो लाइफटाइम वैलिड रहेगा.

Bihar STET Result Date: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. जिन भी उम्मीदवारों ने Bihar STET परीक्षा दी है. वो ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लें. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर नतीजों का लिंक पर एक्टिव हो जाएगा. बता दें कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 50 परसेंट मार्क्स लाने होंगे. पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को 45 परसेंट, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwBD) के लिए क्वालिफाइंग मार्क 40 परसेंट है. जो कैंडिडेट टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो लाइफटाइम वैलिड रहेगा.

कैसे करें रिजल्ट चेक

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की और से bsebstet.com पर नतीजे की लिंक एक्टिव किया जाएगा. इसलिए समय-समय पर इस लिंक को चेक करते रहें. इस वेबसाइट पर ही सबसे पहले नतीजों का लिंक एक्टिव हो. लिंक एक्टव होने के बाद उसपर क्लिक करें. पूछी गई जानकारी सही से भर दें. नतीजे आपके सामने आ जाएंगे. चाहें तो इन्हें डाउनलोड करके भी रख सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा

बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का एग्जाम 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 को आयोजित हुआ था. लाखों उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी. टेस्ट में मल्टिपल-चॉइस सवाल थे. इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. जो उम्मीदवार 9 और 10 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, उन्होंने पेपर 1 दिया था. जबकि 11 और 12 क्लास के टीचर बनने वालों ने पेपर 2 दिया था. 

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की और हर साल इस एग्जाम का आयोजन किया जाता है. जो उम्मीदवार ये एग्जाम क्रैक करते हैं, वो राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

