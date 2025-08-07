Bihar Jeevika bharti 2025 : सराकरी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बिहार में इस पद के लिए निकली बंपर भर्ती

Bihar Jeevika Vacancy 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. बिहार ग्रामीण अजीविका संवर्धन समिति (BRLPS - Bihar Rural Livelihoods Promotion Society) ने 2747 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आप 18 अगस्त 2025 तक इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

किस कैटेगरी के लिए कितने पद

ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73 पद, लाइवहुड स्पेशलिस्ट 235 पद, एरिया को ऑर्डिनेटर के लिए 374 पद, अकाउंटेंट (DPCU/BPIU level) के लिए 167 पद, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 पद, कम्यूनिटी को ऑर्डिनेटर के लिए 1177 पद और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद निर्धारित हैं.

शैक्षिक योग्यता - इस पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री/बी.टेक या बीसीए या बीएसीसी-आईटी/पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर जरूरी है.

एक बात का ध्यान रखें, हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले आप आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए.

आयु सीमा - इस पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम /जनरल/ईडब्ल्यूयूएस पुरुष उम्मीदवार के लिए 37 साल होनी चाहिए जबकि जनरल/ईडब्ल्यूयूएस/बीसी/ईबीसी महिला उम्मीदवार के लिए 40 साल होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क - इस पद के लिए आवेदन करने के लिए जनरल/बीसी/EBC/EWUS कैटेगरी 800 रुपये और SC/ST और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 500 रूपये होनी चाहिए.

नोटिफिकेशन लिंक

फार्म भरने के लिए इस लिंक पर जाएं