Bihar Govt Jobs: बिहार में निकली एक और सरकारी नौकरी, फटाफट करें अप्लाई

BPSC Vacancy 2025: बिहार में सरकारी नौकरियों की बाहर आई है, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है. बीपीएससी ने एक बार फिर जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है, बीपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष (HOD) के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 218 पद भरे जाएंगे. एप्लीकेशन फॉर्म 2 सितंबर से भरे जाएंगे और आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं.

Bihar Govt Jobs: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास फर्स्ट क्लास के साथ पीएच.डी.या संबंधित ब्रांच में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रुजुएट होना चाहिए. योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है. मानविकी और विज्ञान विषयों के लिए, यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा/मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होंगे.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु कम से कम 33 साल होनी चाहिए.अधिकतम आयु सीमा नहीं है. रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष रहेगी.

आवश्यक सूचना- विज्ञापन संख्या: 91/2025 से 107/2025



विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न विभागों/विषयों में विभागाध्यक्ष पदों के लिए कुल 218 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित… pic.twitter.com/clkCQN8X5t — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 26, 2025

वैकेंसी डिटेल्स

भौतिक अभियंत्रण - कुल पद: 33

कम्प्यूटर साइंस एवं इंजि. कुल पद: 43

विद्युत अभियंत्रण - कुल पद: 42

असैनिक अभियंत्रण - कुल पद: 45

इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण - कुल पद: 39

खनन अभियंत्रण- कुल पद: 03

फार्मेसी एवं पैथोलॉजी- कुल पद: 02

ऑटोमोबाइल अभियंत्रण- कुल पद: 02

प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

लाइब्रेरी एंड इंफोर्मेशन साइंस - 01

स्पोर्ट्स ऑफिसर भर्ती- 33 पद

सिरेमिक इंजीनियरिंग- कुल पद: 01

कृषि इंजीनियरिंग - 01

फैशन एंड अपैरल टेक्नोलॉजी- कुल पद: 01

वास्तुकला अभियंत्रण- कुल पद: 01

रासायनिक अभियंत्रण- कुल पद: 01

धातुकर्म (मेटालर्जी)- कुल पद: 01



ये भी पढ़ें-Delhi Govt Jobs 2025: दिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 100 में करें आवेदन