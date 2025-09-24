विज्ञापन

BPSSS Bharti Result 2025: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने तीन भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं.

BPSSS SI Result 2025: बिहार के तीन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, इस PDF से करें चेक
नई दिल्ली:

BPSSS Bharti Result 2025: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने तीन-तीन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. बीपीएसएससी ने एक्साइज सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा,  एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा, औऱ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना होगा.  मद्य, निषेध एवं निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 28 पदों को भरने के लिए मेन्स परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2025 है. इसके जरिए 128 उम्मीदवार पास हुए हैं. 

आने वाली है बिहार में SI की बंपर भर्ती

बिहार में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इनके लिए 26 सितंबर 2025 है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि एप्लीकेशन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी. 1799 पदों पर बहाली होगी. 

बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में टीचर से लेकर पुलिस सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली है. लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी.

