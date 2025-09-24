विज्ञापन

Bihar SI Bharti 2025: तैयार कर लें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, परसो से शुरू हो जाएगी 1799 Sub Inspector पदों पर भर्ती

Bihar SI Bharti 2025: बिहार एसआई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, दो दिन बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.


नई दिल्ली:

Bihar SI Bharti 2025: बिहार के युवाओं के लिए एक और खुशखबरी आई है.  बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने बंपर SI पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया 26 सितंबर यानी परसो से शुरू होने वाली है. इस भर्ती के लिए इंतजार करने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन करने लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. फिलहॉल शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है. आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर तय की गई है, पूरे एक महीने आवेदन की प्रक्रिया चलेगी. 

इस भर्ती के जरिए कुल 1799 को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये शानदार मौका है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले योग्यता देख लें. इस भर्ती के लिए पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं. 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

Bihar SI Bharti 2025: आयु सीमा

अनारक्षित (सामान्य) कैटेगरी पुरुषों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष
EBC कैटगरी के लिए लोगों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष.
एससी, एसटी के लिए  न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होना चाहिए. 
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.
उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी.

एप्लीकेशन फीस

सभी वर्ग/कैटेगरी की पुरुष/महिला एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का शुल्क 100 (एक सौ) रूपये है.

चयन प्रक्रिया

इन पदों पर चयन की प्रकिया तीन चरणों में होगी पहली प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मेंस लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा फिर बनेगी फाइनल लिस्ट तैयार होगी.



Bihar SI Exam, Bihar SI Recruitment, Bihar SI Vacancy, Bihar Sarkari Job, Bihar Govt Jobs
