बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले, 1200 नई भर्तियों को मंजूरी, शिक्षकों के लिए कड़े नियम

Bengal Cabinet Meeting Update : बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. गृह विभाग में 1200 नए पदों मंजूरी मिली है. वहीं राज्य में नए भर्ती होने वाले शिक्षकों के राजनीति में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा और क्या कुछ फैसला लिया गया है आइए आगे आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.

युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि कैबिनेट ने गृह विभाग (Home Department) में 1200 नए पदों को हरी झंडी दे दी है. इन नए पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बंगाल कैबिनेट ने अब नए भर्ती होने वाले शिक्षक किसी भी तरह की सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकेंगे का फैसला लिया है. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक पहले से राजनीति में एक्टिव हैं, उन्हें उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा.

मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने चोरबागान भगदड़ (Chorebagan Stampede) हादसे के मृतकों के परिजनों को बंगाल सरकार के अधीन चतुर्थ श्रेणी (Grade 4) में सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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