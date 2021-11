Bank Jobs 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हैं 15 पदों पर भर्तियां, इस तरह करें आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद पर निकली हैं भर्तियां

BOB IT SO Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda, BOB) के साथ काम करने का सुनहरा मौका है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 15 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्तियां आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IT Specialist Officer) पदों पर की जानी है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई जो कि 6 दिसंबर तक चलने वाली है. इसलिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन पत्र जमा कर दें.