Army Public School UP Recruitment 2022 : आर्मी स्कूल में कई तरह के पदों पर नौकरी पाने का मौका

आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर सहित अन्य पदों पर नौकरी पाने का मौका

Army Public School UP Recruitment 2022 : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) ने टीचर और नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकाली है. ये भर्तियां टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, कंप्यूटर लैब टेक्निशियन और एलडीसी के पदों पर की जाएंगी. टीचिंग और नॉन टीचिंग के इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को 5 फरवरी 2022 से पहले भर कर मांगे गए पते पर भेजना होगा.



पदों की योग्यता (Qualification And Expression)

टीजीटीः टीजीटी पद के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीईडी (B.Ed) डिग्री होनी चाहिए. एडब्ल्यूए (सीएसबी) स्कोर कार्ड और सीटीईटी या टीईटी होना चाहिए.

पीआरटीः बैचलर डिग्री के साथ 50 प्रतिशत अंकों के साथ एलिमेंटरी एजुकेशन या बीईडी हो. साथ ही एडब्ल्यूए (सीएसबी) स्कोर कार्ड और सीटीईटी या टीईटी (प्राइमरी) होना चाहिए.

लाइब्रेरियनः लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री या बैचलर डिग्री के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा हो. साथ ही कंप्यूटर पर काम करने का तीन साल का अनुभव हो.

म्यूजिक टीचरः म्यूजिक में बैचलर डिग्री या संगीत विरासद से हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की हो.

फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशनः फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरः बैचलर डिग्री के साथ ड्राइविंग एंड पेंटिंग या आर्ट या फाइन आर्ट में कम से कम दो साल का डिप्लोमा किया हो.

कंप्यूटर लैब टेक्निशियनः 12वीं के साथ कंप्यूटर साइंस में एक साल का डिप्लोमा हो.

एलडीसीः बैचलर डिग्री के साथ क्लर्क के तौर (एक्स सर्विसमैन) पर एक साल तक काम करने का अनुभव हो. कंप्यूटर की जानकारी होने के साथ अकाउंटिंग की भी बेसिक जानकारी का होना जरूरी है.



आयु सीमा (Age Limitation)

प्रेशर उम्मीदवार की उम्र 40 वर्ष से कम और अनुभवी उम्मीदवार की उम्र 57 वर्ष से कम होनी चाहिए.



आवेदन शुल्क (Application Fee)

आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) में टीचर और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को आवेदन भरने की फीस भी देनी होगी. उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस देना है. आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांट ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से करना होगा.डीडी आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंड, इलाहाबाद को देय होगा.



आवेदन प्रक्रिया (How To Apply)

आर्मी स्कूल के इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना है. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.awesindia.com या www.apsoldcanttald.in पर जाएं. यहां से विज्ञापन को पढ़ें. इसके बाद दिए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसे सावधानी से भरे लें. आवेदन फॉर्म भर कर अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी के साथ तय पते पर भेज दें.



चयन ( Selection Process)

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉटर्लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.



महत्वपूर्ण तिथि (Important Dates)

ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीखः 05 फरवरी 2022