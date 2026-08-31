बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए TRE 4.0 आवेदन प्रक्रिया स्थगित, 1 सितंबर से नहीं भर सकेंगे फॉर्म

बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE 4.0 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है. आयोग के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन प्रक्रियात्मक बदलावों के कारण इसे टाल दिया गया है.

बता दें कि TRE 4.0 के तहत राज्य में 32,388 शिक्षकों की भर्ती की जानी है. ऐसे में लाखों अभ्यर्थी आवेदन विंडो खुलने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि अब उम्मीदवारों को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

BPSC द्वारा जारी आवश्यक सूचना में कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया को स्थगित किया गया है और नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी.