Agniveer Bharti 2025: जोधपुर में 10 नवंबर से सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के युवाओं को मौका

Army Recruitment 2025: अग्निपथ के तहत होने वाली भर्ती रैली राजस्थान के जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी. यह रैली 25 नवंबर तक राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में आयोजित की जाएगी. सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर की ओर से आयोजित इस रैली में 9 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी और सिरोही के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे.

कब होगी रैली

कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 में शामिल अभ्यर्थियों में से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं व 10वीं पास) श्रेणियों के लिए कॉल अप जारी किया गया है. महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) की भर्ती रैली 24 और 25 नवंबर को होगी.

वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी

मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, राजस्थान और दक्षिणी कमान के सहयोग से यह रैली जोधपुर के नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, स्वचालित और योग्यता आधारित होगी. उम्मीदवारों को किसी भी दलाल या बिचौलिए के बहकावे में न आने की सलाह दी गई है. विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ‘ज्वाइन इंडियन आर्मी' की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं या सेना भर्ती कार्यालय, जोधपुर से संपर्क कर सकते हैं.

