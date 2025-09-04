इस एक्टर की वजह से बनी अमिताभ बच्चन की 'अग्निपथ', 83 की उम्र में 53 साल छोटी गर्लफ्रेंड के बेटे का बना पिता

अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर की एक बेहद जरूरी फिल्म है अग्निपथ. ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी और इसमें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को खूब पसंद भी किया गया था. उनका चलने और बोलने का अंदाज खूब पसंद किया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकी. लेकिन इसे हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्म माना जाता है. इस फिल्म का निर्देशन मुकुल एस. आनंद ने किया था. लेकिन आप जानते हैं यह हॉलीवुड के उस एक्टर की फिल्म से इंस्पायर्ड है, जिसने 83 साल की उम्र में 53 साल छोटी गर्लफ्रेंड के बेटे का पिता बनकर रिकॉर्ड बनाया. क्या जानते हैं उसका नाम? नहीं तो चलिए बताए देतं हैं...

कौन है ये सुपरस्टार?

ये एक्टर कोई नहीं बल्कि हॉलीवुड का गॉडफादर फेम अस पचिनो हैं. अल पचिनो और उनकी 53 साल छोटी गर्लफ्रेंड के 15 जून, 2023 को बेटा हुआ था. उस समय अल पचिनो की उम्र 83 साल थी. इस तरह दुनिया के सबसे उम्रदराज पिता का रिकॉर्ड भी उनके नाम जर्ज है. दोनों ने शादी नहीं की. हालांकि कहा जाता है कि अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं. अल पचिनो को गॉडफादर फिल्मों के लिए पहचाना जाता है.

किस मूवी से इंस्पार्यड है अमिताभ की अग्निपथ?

अग्निपथ (1990) में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान की भूमिका निभाई, हॉलीवुड फिल्म 'स्कारफेस (1983)' से इंस्पायर्ड है, जिसमें अल पचिनो ने टोनी मॉन्टाना का किरदार निभाया था. दोनों फिल्में एक युवक की बदले की कहानी दिखाती हैं, जो अपराध की दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचता है और अपने परिवार की रक्षा करता है. अग्निपथ इसे भारतीय संदर्भ में ढालती है, जहां विजय अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ड्रग लॉर्ड कांचा चीना से भिड़ता है.

अग्निपथ का यह किरदार मुंबई के गैंगस्टर मन्या सुर्वे और द गॉडफादर (1972) से प्रेरित है, खासकर बच्चन की आवाज. स्कारफेस इसका मुख्य आधार है. 1990 की फिल्म शुरू में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बाद में इसे कल्ट का दर्जा मिला और बच्चन को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. हालांकि 2012 में इसका रीमेक बना और इसमें ऋतिक रोशन नजर आए.