उत्तराखंड के इस जिले में 15 जनवरी से शुरू रही है अग्निवीरों की भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

Agniveer Recruitment: उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. राज्य के कोटद्वार में 15 जनवरी 2026 से अग्निवीर के लिए भर्तियां की जाएंगी. गढ़वाल राइफल्स लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से यह भर्ती की जाएगी. जो कि 15 जनवरी 2026 से कोटद्वार स्थित गब्बर सिंह कैंप में आयोजित की जाएगी. जानकारी के अनुसार, अग्निवीर भर्ती जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क या एसकेटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन पदों के लिए आयोजित की जाएगी.

इस भर्ती में वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईई 2025 पास किया है. यह भर्ती सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन के अंतर्गत आनेवाले गढ़वाल क्षेत्र के 7 जिलों के पात्र उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी. इनमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार जिले शामिल हैं. इन जिलों से बड़ी संख्या में युवाओं के भर्ती में भाग लेने की संभावना है.

क्या है अग्निपथ भर्ती योजना

बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत तीनों सेनाओं में साढ़े 17 से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती किया जाता है. चार साल पूरा होने के बाद 25 प्रतिशत युवाओं को अगले 15 वर्षों तक सेवा में बनाए रखने की व्यवस्था भी है. अग्निवीरों का पहला बैच इस साल अपना चार साल का सेवा पूरा करने वाला है.

कितनी मिलती है सैलरी

इस योजना के तहत अग्निवीरों को पहले साल हर महीने 30 हजार रुपये सैलरी मिलती है. जिसमें इन-हैंड सैलरी 21 हजार होती है. बची हुई राशि एक खास कॉर्पस फंड में चली जाती. दूसरे साल सैलरी बढ़कर 33 हजार हो जाती है. तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल 40 हजार रुपये. चौथे साल में इन-हैंड सैलरी 28 हजार रुपये हो जाती है.

