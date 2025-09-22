राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का Question Paper जारी, इस लिंक से कर लीजिए डाउनलोड

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पूरे राज्य भर में ग्रेड 4th पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम का आयोजन किया गया था. एग्जाम के तीन दिन बाद RSSB ने परीक्षा का प्रश्नपत्र जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर Question Paper डाउनलोड कर सकते हैं. हर एक शिफ्ट की सीरीज वाइज पेपर अलग-अगल से अपलोड किए गए हैं.

Rajasthan 4th Grade भर्ती परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई थी. ये परीक्षा हर एक दिन 2 शिफ्टों में हुई थी. टोटल 6 शिफ्ट में पेपर पूरा करा लिया गया था. इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 2471066 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था दिया था, जिसमें से 2117198 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था.

एग्जाम में आवेदन करने वाले में से 85.86 परसेंट ही उम्मीदवार शामिल हुए थे. 353868 उम्मीदवारों ने एग्जाम छोड़ दी.इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 53749 पदों को भरा जाएगा. राजस्थान की ये अबतक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है. 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं.

Rajasthan 4th Grade Question Paper 2025: ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

इसके बाद आपको होम पेज पर Candidate Corner सेक्शन पर क्लिक करें.

अब आपको "Question Papers" लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपने शिफ्ट के "Question Paper " लिंक करें.

अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान4th Grade भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र क PDF फाइल ओपन हो जाएगी.

