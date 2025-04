ट्विलाइट एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड से की शादी, देखें फोटोज

क्रिस्टन स्टीवर्ट ने ऑफीशियली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड डायलन मेयर से शादी कर ली है. TMZ के मुताबिक रविवार (20 अप्रैल) को लॉस एंजिल्स में अपने घर में एक इंटिमेट सेरेमनी के दौरान कपल ने शादी की रस्म निभाई. कथित तौर पर जोड़े ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के करीबी लोगों के साथ अपने मिलन का जश्न मनाने से पहले कोर्टहाउस में वेडिंग लाइसेंस लिया. मेहमानों में एक्ट्रेस एशले बेन्सन और उनके पति ब्रैंडन डेविस भी शामिल थे.

डायलन मेयर ऑस्कर नॉमिनेटेड स्टोरी राइटर निकोलस मेयर की बेटी हैं. इस कपल ने अक्टूबर 2019 में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफीशियली अनाउंस किया था और 2021 में अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की. साल 2021 में हॉवर्ड स्टर्न शो में बातचीत के दौरान, क्रिस्टन ने मेयर के ऑफर के बारे में डिटेल्स शेयर की. यह देखते हुए कि उनके साथी ने ही प्रपोजल रखा था.

Kristen Stewart is now married! The actress and her fiancée, Dylan Meyer, exchanged vows in a private ceremony at Stewart's Los Angeles home on April 20, 2025. They obtained their marriage license the previous week. Congratulations to the couple! pic.twitter.com/CgTdYPS7lB