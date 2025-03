Oscars 2025: ऑस्कर के मंच पर हिंदी बोलते दिखे होस्ट कॉनन ओ ब्रायन, ऐसा क्या था जो इंग्लिश छोड़ दूसरी भाषा में करनी पड़ी बात

Conan O Brien Speaking Hindi on Stage: 97वें ऑस्कर अवॉर्ड की शुरुआत हो चुकी है. 3 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में हो रहे इस इवेंट में इस बार कुछ बड़े ही शानदार मोमेंट्स देखने को मिले. शो के होस्ट कॉनन ओ ब्रायन ने तो अपने एक अंदाज से दुनियाभर का दिल जीत लिया. इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि उनका ये शो कई देशों में लाइव देखा जा रहा है. बस इसी बात का ध्यान रखने हुए उन्होंने स्पैनिश, हिंदी, चाइनीज और कुछ दूसरी भाषाओं में दर्शकों का स्वागत किया. कॉनन की हिंदी कुछ ऐसी थी जिसे समझना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनका एक्सेंट कुछ अलग था लेकिन उस मंच पर उन्होंने दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हुए उस भाषा के दर्शकों से जो कनेक्शन बनाया वो काफी खास था.

दूसरा पल जिसने जीता दिल

एक्टर सेबेस्टियन स्टेन ऑस्कर इवेंट की इस शाम को और यादगार और खास बनाने के लिए अपनी मां जॉर्जेटा ओरलोव्स्की के साथ पहुंचे. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत पसंद की गईं. उन्होंने कहा, "मैं उस पल को उसके साथ शेयर करना चाहता हूं. मैं उनका हर काम करता हूं और यह हमेशा के लिए यादगार रहेगा."

OMG. Sebastian Stan and his mom. I can't! ❤️ #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/db5vfMy4sA