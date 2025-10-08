58 साल की एक्ट्रेस शादी के 19 साल बाद ले रहीं तलाक, 2200 करोड़ की मालकिन बोलीं- मैं बहुत नर्वस...

हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन (Nicole Kidman) अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं जिस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. मगर बीते कुछ समय से निकोल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस पति कीथ अर्बन से शादी के 19 साल बाद अलग होने जा रही हैं. उन्होंने तलाक का फैसला लिया है. तलाक की खबरों के बीच में निकोल अपनी बेटियों के साथ पेरिस फैशन वीक में स्पॉट हुईं. उनकी बेटियों के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उन्हें देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

Nicole Kidman attending the Chanel ss26 show pic.twitter.com/EMkxievBiF — linda (@itgirlbackup) October 6, 2025



निकोल का दिखा नया लुक

पेरिस फैशन वीक में निकोल का बिल्कुल हटकर लुक देखने को मिला. उनके लुक से फैंस काफी इंप्रेस हो रहे हैं. अपने पति कीथ अर्बन से तलाक के लिए फाइल करने के बाद ये उनका पहला बड़ा पब्लिक आउटिंग हैं. निकोल के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर की ओवरसाइज्ड शर्ट पहनी थी. इसके साथ वाइड लेग जीन्स पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को फेस फ्रेमिंग बैंग्स, मेकअप और मिनिमल एसेसरीज के साथ कंप्लीट किया. छह बार गोल्डन ग्लोब जीतने वाली निकोल अपनी बेटियों संडे रोज और फेथ मार्गरेट के साथ पेरिस के ग्रैंड पैलेस स्थल पर ऑर्गनाइज्ड शनैल स्प्रिंग/समर 2026 शो में शामिल हुईं. निकोल किडमैन ने वोग से बातचीत में कहा, 'मैं बहुत नर्वस हूं. मेरे साथ मेरी बेटियां आई हैं.'

Nicole Kidman with her daughters at Chanel SS26 by Matthieu Blazy pic.twitter.com/MsPxxqm748 — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) October 6, 2025



निकोल नहीं लेना चाहती थीं तलाक

रिपोर्ट्स की मानें तो निकोल कीथ से तलाक नहीं लेना चाहती थीं. वो इस समय अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं. इस मुश्किल समय में फैमिली को एक रखने की कोशिश कर रही हं. वो कीथ से अलग होने के फेवर में नहीं थीं वो अपनी शादी को बचाना चाहती थीं.

निकोल की नेटवर्थ

58 साल की निकोल किडमैन वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस हैं. अगर उनकी नेटवर्थ (Nicole Kidman net worth) की बात करें तो सेलेब्रिटी नेटवर्थ डॉट कॉम के मुताबिक वह 2219 करोड़ रुपये (250 मिलियन डॉलर) की मालकिन हैं.