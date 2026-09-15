संजय दत्त ने डोनल्ड ट्रम्प की बेटी से की खास मुलाकात, भारतीय रंग में रंगी नजर आईं टिफनी, देखें वायरल फोटो

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपनी एक पोस्ट के चलते फिलहाल सुर्खियों में हैं. चर्चा इसलिए है क्योंकि संजू बाबा कुछ खास लोगों से मिले और इसकी झलक उन्होंने एक तस्वीर के जरिए दिखाई. संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर इस यादगार मुलाकात का जिक्र करते हुए एक पोस्ट की. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, खूबसूरत टिफनी ट्रंप, हैंडसम माइकल बोलोस और माननीय अमेरिकी राजदूत श्री सर्जियो गोर से मिलकर बहुत अच्छा लगा. साथ में मेरे रॉकस्टार भाई राजेश्वरी सिंह जी भी थे. आपसे जल्द ही दोबारा मिलने की उम्मीद करता हूं!”

संजू बाबा की इस मुलाकात की तस्वीर में संजय दत्त ट्रेडिशनल सफेद कुर्ता और पीला गमछा पहने नजर आ रहे हैं. उनके साथ टिफनी ट्रंप गुलाबी और हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में बहुत ही प्यारी दिख रही हैं. माइकल बोलोस केसरिया से रंग की शेरवानी में और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सूट में दिख रहे हैं. राजेश्वरी सिंह भी पीले गमछे के साथ मौजूद हैं. तस्वीर किसी शानदार होटल या इवेंट हॉल में ली गई लगती है.

यह मुलाकात भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बीच कल्चरल एक्सचेंज का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है. संजय दत्त की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही, जहां लोग इस तस्वीर और मुलाकात पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इनके लुक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी गणपति सेलिब्रेशन में ली गई तस्वीर है. हालांकि इस बारे में संजू बाबा ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

इसके अलावा 14 सितंबर यानी कल संजय दत्त प्रोड्यूसर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी नामी हस्ती, सलमान खान के खास दोस्त नदीम खान से मुलाकात करते और बप्पा के दर्शन करते भी नजर आए थे. इस इवेंट से भी संजू बाबा के वीडियो खूब वायरल हुए थे. यहां भी बाबा ने अपने ट्रेडिशन अंदाज से दिल जीत लिया.

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