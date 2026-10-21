Taurus Tarot Card Rashifal: ससुराल पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, महिलाओं के लिए लाभ के अच्छे अवसर के योग

Taurus Tarot Card Horoscope 21 October 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: बच्चों की गतिविधियों को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करेंगे. ससुराल पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. बनते हुए कार्य में रुकावट आने से बेचैन हो सकते हैं. संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच तनाव बढ़ सकता है इसलिए सावधान रहें. संतान की किसी समस्या को सुलझाने की जगह और अधिक उलझा सकते हैं. इस बात से जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है. अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने से मन को राहत मिलेगी. परिवार और पैसे से जुड़े अच्छे फैसले ले सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:- व्यवसायिक महिलाओं के लिए लाभ के अच्छे अवसर आ सकते हैं. कामकाजी महिलाओं को परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए. कमीशन से जुड़े कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है. इसलिए व्यवसाय पर पूरा पूरा ध्यान दें. झूठ बोल के अपने कार्यों में कोई गलतियों को ना छुपाएं. सच सामने आने पर आपकी छवि बिगाड़ सकती है.

स्वास्थ्य/Health:- व्यस्तता के कारण सेहत को लेकर लापरवाह हो सकते हैं. अपने खान-पान और दिनचर्या को सही बनाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- पैसों से जुड़े मामलों में परिवार के हित का ध्यान रखें. जुए और सट्टेबाजी में पैसा न फंसाए.

रिश्ते/Relationship:- पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है. विवाह के पूर्व के संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं.