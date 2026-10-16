Pisces Tarot Card Rashifal: गलत बात का विरोध करें, लाभ के योग

Pisces Tarot Card Horoscope 16 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें. धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. परिवार में किसी की मनमानी के चलते उसकी बात से सहमत ना हों. यदि कोई बात आपको गलत लग रही है, तो उस बात का विरोध अवश्य करें. सब कुछ चुपचाप न सहन करें. बाद में पछताने से अच्छा पहले अपनी बात स्पष्ट रूप से सामने वाले के समक्ष रख सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:- व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने में परेशानी महसूस हो सकती है. इस समय अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. निजी और व्यक्तिगत जीवन के कार्यों में समय को व्यवस्थित करने की कोशिश आपके लिए लाभदायक रहेगी. कुछ नए लोगों से मुलाकात जीवन में आगे अच्छे लाभ लेकर आ सकती हैं. अपनी बात को सामने वाले के समक्ष स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें. किसी की निंदा ना करें. गलत बात का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य/Health:- कुछ समय से पाचन संबंधी समस्या बनी हुई है. चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance:- शेयर बाजार में लगाए गए धान में उतार चढ़ाव आने से चिंतित हो सकते हैं. नए धन निवेश पर विचार करेंगे.

रिश्ते/Relationship:- जहां आपका महत्व लोगों के व्यवहार में नजर ना आए. वहां अपनी बात को ना रखना ही बेहतर होगा.