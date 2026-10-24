हिंदू धर्म में कान छिदवाने के क्या नियम हैं, पुरुषों को कौन सा कान छिदवाना चाहिए? एस्ट्रोलॉजर ने बताया

हिंदू धर्म में कान छिदवाने का खास महत्व माना जाता है. इसे कर्णवेध संस्कार कहा जाता है. पहले के समय में बच्चों के कान छिदवाना एक जरूरी संस्कार होता था. आज भी कई परिवार इस परंपरा को निभाते हैं. वहीं, कुछ लोग फैशन के लिए भी कान छिदवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में कान के अलग-अलग हिस्सों में पियर्सिंग करवाने का संबंध ग्रहों से भी बताया गया है? एस्ट्रोलॉजर नीलम भार्गव ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इसी बारे में जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में कान छिदवाने का क्या महत्व है और पुरुषों को किस कान में पियर्सिंग करवानी चाहिए.
क्या है कर्णवेध संस्कार?
एस्ट्रोलॉजर बताती हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का खास महत्व है. इन्हीं में से 10वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार. कर्णवेध का मतलब है कान छिदवाना. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, कान के ऊपरी हिस्से यानी हेलिक्स पर पियर्सिंग करवाने से शुक्र ग्रह एक्टिवेट होता है. ऐसे में महिलाएं अपने कान के ऊपर के हिस्से में पियर्सिंग करवा सकती हैं.
-
-
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
रुपये की गिरती कीमत पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कोई फिक्स लेवल नहीं, जानिए क्या है रिजर्व बैंक का एक्शन प्लान
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी
-
मैं कर्म में विश्वास करता हूं... NDTV वर्ल्ड समिट में तुषार ने बताया किन वजहों से जीता यूके में मेयर का चुनाव
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
-
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
नीलम भार्गव के अनुसार, पुरुष अगर अपने दाएं कान में पियर्सिंग करवाते हैं, तो इसका संबंध भी शुक्र ग्रह से बताया जाता है. शुक्र को प्रेम, सुंदरता और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. वहीं, बाएं कान में पियर्सिंग करवाने को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलने की कला, समझ और सही फैसले लेने की क्षमता का कारक माना गया है.कान छिदवाने के लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
एस्ट्रोलॉजर कहती हैं, वैसे तो आप किसी भी दिन कान छिदवा सकते हैं, लेकिन कर्णवेध संस्कार के लिए सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को सबसे शुभ माना गया है. इन दिनों में यह संस्कार करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक मिलता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
यह भी पढ़ें- धनतेरस पर झाड़ू कब खरीदें, झाड़ू की पूजा कैसे करें? एस्ट्रोलॉजर ने बताया कब घर से निकालें पुरानी झाड़ू
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं