Aaj Ka Panchang 15 November 2026: 15 नवंबर को बन रहा बेहद शुभ संयोग, बनेंगे शुभ काम, पढ़ें दिनभर का पूरा पंचांग

हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है. किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले तिथि, नक्षत्र, योग और शुभ-अशुभ समय पर विचार किया जाता है और पंचांग में इन सभी चीजों की जानकारी दी जाती है. पंचांग के अनुसार, 15 नवंबर को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. इस दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेगा, जबकि सूर्य तुला राशि में स्थित रहेगा. रविवार का दिन होने के कारण सूर्य देव की पूजा और आराधना का भी विशेष महत्व रहेगा. आइए जानते हैं 15 नवंबर का पूरा पंचांग और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में-

आज की तिथि

शनिवार रात 11 बजकर 24 मिनट से रविवार रात 2 बजकर 1 मिनट तक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. इसके बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 17 नवंबर को तड़के 4 बजकर 19 मिनट तक रहेगी. हिंदू धर्म में षष्ठी तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान सूर्य और देवी-देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है.

15 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 44 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 5 बजकर 38 मिनट पर होगा. चंद्रमा का उदय सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर और चंद्रास्त रात 10 बजकर 35 मिनट पर होगा. इस दिन सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा पूरे दिन-रात मकर राशि में संचार करेंगे.

धार्मिक और शुभ कामों के लिए 15 नवंबर को सुबह 5 बजकर 9 मिनट से 5 बजकर 57 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके बाद

शाम 4 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 26 मिनट तक अमृत काल रहेगा.

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और मंत्र जाप करना अच्छा माना जाता है. वहीं, अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है.

पंचांग में कुछ समय ऐसे भी बताए जाते हैं, जिनमें शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है.

आज राहुकाल शाम 4 बजकर 16 मिनट से 5 बजकर 38 मिनट तक रहेगा.

यमगण्ड दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 1 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

कुलिक काल दोपहर 2 बजकर 54 मिनट से शाम 4 बजकर 16 मिनट तक रहेगा.

दुर्मुहूर्त शाम 4 बजकर 10 मिनट से 4 बजकर 54 मिनट तक रहेगा.

इसके अलावा वर्ज्यम् सुबह 5 बजकर 25 मिनट से 7 बजकर 13 मिनट तक और अगले दिन सुबह 3 बजकर 56 मिनट से 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

इन समयों में नए और महत्वपूर्ण शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए.

इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार, 15 नवंबर को सुबह 6 बजकर 44 मिनट से रात 11 बजकर 28 मिनट तक सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा. यह योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और रविवार के संयोग से बन रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सर्वार्थसिद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अच्छी मानी जाती है. इस दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं.

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