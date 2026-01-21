विज्ञापन

'मैं सुशांत जैसी बनती जा रही हूं', सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल

Sushant Singh Rajput Birthday: आज सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है. सुशांत का जन्म 21 जनवरी, 1986 को बिहार के पटना में हुआ था. इस मौके पर उनकी बहन ने उन्हें बर्थडे विश किया है.

Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर बहन ने किया ट्वीट

सुशांत सिंह राजपूत का नाम आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बरकरार है. 14 जून 2020 को 34 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी यादें और उनका व्यक्तित्व आज भी फैंस के बीच मौजूद है. उनके जन्मदिन पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने भाई के प्रति प्यार और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को शब्दों में उतारा. श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने पोस्ट में लिखा, 'सुशांत हर समय मेरे साथ हैं, हर सांस और हर पल में.' आज सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है. सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था.

उनकी बहन श्वेता ने पोस्ट में लिखा, 'लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, 'क्या आप सुशांत को याद करती हो?' और मैं मुस्कुराती हुई कहती हूं, 'वह मेरी धड़कन का हिस्सा बन गया है. मैं हर पल अपने दिल की धड़कनों में उसे सुनती हूं, हर दुआ, हर मुस्कान और हर खामोशी में मैं उसे महसूस करती हूं. मैं हर दिन थोड़ी-थोड़ी सुशांत जैसी बन रही हूं.''

पोस्ट में श्वेता ने आगे लिखा, 'भले ही सुशांत शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वह प्रकाश के रूप में मौजूद हैं, वह लोगों को दिशा और प्रेरणा देता है. सुशांत का दिल सोने जैसा था और उसकी आत्मा हमेशा जिज्ञासु, दयालु, निडर और रोशन रही. उसके व्यक्तित्व ने एक ऐसा तरीका और ऊर्जा छोड़ी, जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है.'

श्वेता ने लिखा, 'सुशांत सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह खोज करने वाले, सोचने वाले, सपने देखने वाले और पूरी दुनिया से प्यार करने वाले इंसान थे. सुशांत ने हमें बड़े सपने देखने, सवाल पूछने, सीमाओं से परे जाने और जीवन को साहसिक रूप से जीने की सीख दी. उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत और प्रेरणादायक था कि उनकी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी.'

श्वेता ने अपनी पोस्ट में कहा, 'सुशांत सिर्फ यादें नहीं छोड़ गया, बल्कि उसने एक अनोखी ऊर्जा और मार्गदर्शन भी छोड़ा. उसके जीवन और कार्यों से लोग दयालु, समझदार और उदार बनने की प्रेरणा लेते रहते हैं.'

श्वेता ने अपने भाई को प्यार भरे शब्दों में 'सोना सा भाई' कहते हुए आगे लिखा, 'मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा. मेरी दुआ है कि उसका जीवन और कार्य उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने, जो अच्छे और सच्चे जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं. सुशांत का मार्गदर्शन हर समय लोगों को सही दिशा दिखाता रहेगा और उसका उदाहरण हर किसी के जीवन में प्रेरणा का काम करेगा.'

सुशांत के जन्मदिन पर श्वेता ने अपने भाई को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'तुम हर सांस और हर धड़कन में मेरे साथ हो और तुम्हारा व्यक्तित्व हमें हमेशा सही दिशा में जीने की प्रेरणा देगा.'

