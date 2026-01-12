बिग बॉस से इंडियन आइडल के विनर तक, कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए ये सितारे

मनोरंजन जगत में कई सितारों ने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनकी अचानक मौत ने फैंस और इंडस्ट्री को गहरा सदमा पहुंचाया. रविवार (11 जनवरी) को इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग का 43 वर्ष की उम्र में स्ट्रोक से निधन हो गया. दार्जिलिंग से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत ने 2007 में इंडियन आइडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. वे नेपाली गायक और अभिनेता थे, जिन्होंने 'पाताल लोक 2' में भी काम किया. उनकी मौत ने संगीत और अभिनय जगत को झकझोर दिया. इनके अलावा कई अन्य सितारों ने भी कम उम्र में फैंस का साथ छोड़ दिया, ये लिस्ट काफी लंबी है.

सिद्धार्थ शुक्ला

2 सितंबर 2021 वह दिन है, जब बिग बॉस 13 के विनर और बालिका वधू के स्टार सिद्धार्थ शुक्ला का 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. वह 'दिल से दिल तक' और 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3' में भी नजर आए. फिटनेस के प्रति समर्पित सिद्धार्थ की अचानक मौत ने युवाओं में हार्ट अटैक की चिंता बढ़ा दी.

सुशांत सिंह राजपूत

एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, कई पो छे और छिछोरे जैसी फिल्मों के स्टार सुशांत ने 34 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. टीवी से शुरुआत करने वाले सुशांत ने पवित्र रिश्ता से शोहरत पाई और बॉलीवुड में सफलता हासिल की. उनकी मौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ पर बहस छेड़ दी. सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ। उनका निधन फैंस के लिए सदमा था.

आर्या बनर्जी

फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' समेत कई सफल फिल्मों में नजर आईं अभिनेत्री आर्या बनर्जी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया था. 33 वर्षीय एक्ट्रेस का शव उनके कोलकाता स्थित घर से मिला था. पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की थी.

इंदर कुमार

एक्टर इंदर कुमार 'तुमको भुला ना पाएंगे', 'वॉन्टेड' जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए थे, उनकी 28 जुलाई 2017 को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. उस समय उनकी उम्र महज 44 साल थी. इंदर ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स निभाए और अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था. इंदर कुमार की पत्नी ने बताया था कि आखिरी दिनों में वह आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे.

प्रत्यूषा बनर्जी

महज 24 साल की उम्र में अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया. 1 अप्रैल 2016 वह काला दिन है, जब बालिका वधू में 'आनंदी' का किरदार निभाने वाली प्रत्यूषा का निधन हुआ. जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने फ्लैट पर आत्महत्या की थी. वह बिग बॉस 7 की प्रतियोगी भी रहीं. झारखंड के जमशेदपुर से आई प्रत्यूषा ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से उन्होंने जीवन समाप्त कर लिया.

जिया खान

'गजनी', 'निशब्द' और 'हाउसफुल' जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं जिया खान ने 3 जून 2013 को अपने जुहू स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी. उनकी मौत के बाद घर से मिले कुछ नोट्स में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली पर गंभीर आरोप लगाए थे. नोट्स में लिखा था कि आदित्य ने उन्हें धोखा दिया और लापरवाही से उनका अबॉर्शन करवाया. इस मामले को लेकर कई सालों तक जांच चलती रही. साल 2021 में जिया खान की मौत का केस सीबीआई को सौंप दिया गया.

तरूणी सचदेव

अमिताभ बच्चन के साथ 'पा' जैसी फिल्म में काम कर चुकीं 'रसना गर्ल' के नाम से मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट तरूणी सचदेव का निधन महज 14 साल की उम्र में हो गया था. अपनी मासूम एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली बाल कलाकार की मौत 14 मई 2012 को एक प्लेन क्रैश में हुई, उसी दिन उनका 14वां जन्मदिन भी था.

संदीप आचार्य

15 दिसंबर 2013 में इंडियन आइडल सीजन 2 के विनर संदीप आचार्य का 29 वर्ष की उम्र में जॉन्डिस से निधन हो गया. राजस्थान के बीकानेर से आने वाले संदीप ने साल 2006 में शो जीता और अपनी मधुर आवाज से लाखों दिल जीते. वह एक नई एलबम को रिलीज करने वाले थे, लेकिन बीमारी ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया.