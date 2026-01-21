विज्ञापन

इस राज्य में बनता है छात्रों का सरकारी क्रेडिट कार्ड, इतने लाख का मिलता है एजुकेशन लोन

कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बड़े काम की है. इसमें मिलने वाले लोन को पूरी तरह ब्याज फ्री कर दिया गया है. लोन चुकाने के लिए समय भी ज्यादा दिया गया है.

छात्रों के लिए लोन की सुविधा

Student Credit Card Scheme: आज ज्यादातर स्टूडेंट्स 12वीं के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन कई बार पैसों की वजह से वे आगे नहीं पढ़ पाते हैं. कॉलेज की फीस, कोचिंग, हॉस्टल और किताबों का खर्च परिवार पर भारी पड़ने लगता है. ऐसे छात्रों के लिए एक राज्य सरकार क्रेडिट कार्ड बना रही है. इसके जरिए पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, जिससे उनका आगे का पढ़ने का सपना आसानी से पूरा हो जाता है. आइए जानते हैं यह राज्य कौन सा है और इसमें कितने लाख तक का एजुकेशन लोन मिलता है.

किस राज्य में बनता है छात्रों का सरकारी क्रेडिट कार्ड

बिहार में छात्रों का सरकारी क्रेडिट कार्ड बनता है. इसका नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है. यह योजना उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो 12वीं पास करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं है. इस योजना के तहत सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन दिलाने में मदद करती है. इससे छात्र अपनी पढ़ाई बिना रुके पूरी कर सकते हैं और बाद में नौकरी मिलने के बाद धीरे-धीरे रकम लौटा सकते हैं.

कब शुरू हुई योजना

इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. उस समय सरकार का मानना था कि बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ पैसों की कमी के कारण कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते हैं. इसी समस्या को देखते हुए यह योजना लाई गई, ताकि कोई भी छात्र सिर्फ आर्थिक वजह से पढ़ाई न छोड़े. 

अब कितना लोन मिलता है और ब्याज कितना है

इस योजना के तहत 4 लाख तक का लोन मिलता है. अब इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि लोन पूरी तरह ब्याज फ्री कर दिया गया है. यानी छात्रों को जितनी रकम मिलेगी, उतनी ही लौटानी होगी, एक रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ता है. इसके साथ ही लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय दिया जाता है.

अब कम रकम वाले लोन को लौटाने के लिए ज्यादा साल मिलते हैं ज्यादा रकम वाले लोन के लिए भी लॉन्ग टर्म तय की गई है. नीतीश कुमार की सरकार ने अब 2 लाख तक लोन चुकाने के लिए 7 साल यानी 84 किस्तों और 2 लाख से ज्यादा के लिए 10 साल यानी 120 किस्तों का समय दिया है. इससे छात्रों को पढ़ाई के बाद करियर सेट करने का पूरा मौका मिलता है.

