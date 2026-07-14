स्कूलों में होने वाले UT (Unit Test) बच्चों की पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. ये टेस्ट केवल अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए भी होते हैं कि बच्चा पढ़ाई को कितना समझ रहा है. कई बार बच्चे टेस्ट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, जबकि सही रणनीति अपनाकर उनकी तैयारी आसान और प्रभावी बनाई जा सकती है.

अगर आपके बच्चे के UT Test नजदीक हैं, तो ये हैं काम के टिप्स

पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं

बच्चे के लिए ऐसा टाइम टेबल तैयार करें, जिसमें हर विषय के लिए पर्याप्त समय हो. कठिन विषयों को अधिक समय दें और बीच-बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी रखें.

सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटें

पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ाने के बजाय उसे छोटे-छोटे भागों में विभाजित करें. इससे बच्चे पर मानसिक दबाव कम रहेगा और वह हर टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाएगा.

रटने के बजाय समझने पर जोर दें

बच्चे को केवल याद करने के लिए न कहें. उसे विषय के Concepts समझाएं. जब बच्चा किसी विषय को समझ लेता है, तो वह लंबे समय तक उसे याद रख पाता है और प्रश्नों का बेहतर उत्तर दे सकता है.

रोजाना रिवीजन कराएं

नई चीजें पढ़ने के साथ-साथ पहले पढ़े हुए विषयों का भी रोजाना दोहराव कराएं. नियमित रिवीजन से याददाश्त मजबूत होती है और परीक्षा के समय आत्मविश्वास बढ़ता है.

पुराने प्रश्नपत्र और प्रैक्टिस टेस्ट हल करवाएं

अगर स्कूल ने पिछले UT के प्रश्नपत्र दिए हैं या अभ्यास प्रश्न उपलब्ध हैं, तो बच्चे से उन्हें समय सीमा के भीतर हल करवाएं. इससे परीक्षा का माहौल समझने और समय प्रबंधन की आदत विकसित होती है.

लिखकर अभ्यास करने की आदत डालें

सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है. बच्चे को महत्वपूर्ण उत्तर, गणित के सवाल और परिभाषाएं लिखकर अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें. इससे लिखने की गति और उत्तर प्रस्तुत करने की क्षमता बेहतर होती है.

मोबाइल और टीवी का समय सीमित करें

पढ़ाई के दौरान मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित रखें. इससे बच्चे का ध्यान भटकने की संभावना कम होती है और वह बेहतर तरीके से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाता है.