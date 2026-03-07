यूपी सरकार की फ्री कोचिंग लेने वाले 6 कैंडिडेट्स ने पास किया UPSC एग्जाम, विमल कुमार ने हासिल की 107 रैंक

UPSC Result: उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना से जुड़े छह उम्मीदवारों ने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 पास किया है. UPSC CSE 2025 के नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए हैं. इस साल कुल 958 उम्मीदवारों (659 पुरुष और 299 महिलाएं) ने परीक्षा में सफलता हासिल की है. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम से जुड़े कुल छह कैंडिडेट्स ने भी UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्जाम में कमाल करके दिखाया है. सफल कैंडिडेट्स यहां गोमती नगर में भागीदारी भवन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे रेजिडेंशियल कोचिंग और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थे.

क्या है अभ्युदय योजना

अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक फ्री कोचिंग पहल है. जिसका मकसद कैंडिडेट्स को UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, IIT और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद करना है. यह प्रोग्राम कैंडिडेट को फ्री रहने की जगह, खाना, लाइब्रेरी एक्सेस, स्टडी मटीरियल और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास भी देता है.

किसने हासिल की कौन सी रैंक

विमल कुमार ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 107 हासिल की. विपिन देव यादव ने AIR 316 हासिल की है. मानसी ने AIR 444 हासिल की है. महेश जायसवाल 590 रैंक हासिल की है. अदिति सिंह ने 859 रैंक हासिल की है. तनीषा सिंह ने 930 रैंक हासिल की है.

ये सभी अभ्युदय स्कीम के तहत हुए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थे. सोशल वेलफेयर राज्य मंत्री (इंडिपेंडेंट चार्ज) असीम अरुण ने कैंडिडेट को बधाई दी और कहा कि इस पहल का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के टैलेंटेड युवाओं को सिविल सर्विस जैसे बड़े एग्जाम के लिए अच्छी कोचिंग और गाइडेंस देना है.

सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आनंद कुमार सिंह के मुताबिक, डिपार्टमेंट भागीदारी भवन में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग चलाता है, जहां सिविल सर्विस मेन एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ-साथ सीनियर IAS और PCS ऑफिसर से गाइडेंस मिलती है.

कब हुआ था एग्जाम

इस साल UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्जाम के लिए कुल 9,37,876 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. जिनमें से 5,76,793 परीक्षा में शामिल हुए थे. सिविल सर्विस (प्रीलिमिनरी) परीक्षा, 2025 पिछले साल 25 मई को आयोजित की गई थी. अगस्त, 2025 में लिखित (मेन) परीक्षा हुई थी. 14,161 उम्मीदवार मेन के लिए क्वालिफाई हुए थे. इनमें से 2,736 उम्मीदवार परीक्षा के पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) के लिए क्वालिफाई हुए थे.