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IES पूजा मीणा की पीली लूगड़ी में तस्वीरें वायरल, क्या देखा आपने उनका यह देसी लुक?

IES पूजा मीणा ने UPSC 2022 में 81 रैंक हास‍िल की थी. इंस्‍टाग्राम पर उन्‍होंने मीणा समाज की पारंपरिक 'पीली लूगड़ी' में तसवीरें शेयर की हैं. उनका देसी अंदाज वायरल हो रहा है.

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IES पूजा मीणा की पीली लूगड़ी में तस्वीरें वायरल, क्या देखा आपने उनका यह देसी लुक?
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संघ लोक सेवा आयोग की इंजीन‍ियर‍िंग सर्विसेज परीक्षा में अख‍िल भारतीय स्‍तर 81वीं रैंक हास‍िल करने वालीं पूजा मीणा फ‍िर सुर्खियों में हैं. भारतीय इंजीन‍ियर‍िंग सेवा की अध‍िकारी पूजा मीणा ने पारंपर‍िक पोशाक में बेहद खूबसूरत तस्‍वीरें शेयर की हैं. तस्‍वीरों में वे मीणा समाज की सबसे लोकप्रिय और लोक परंपरा का प्रतीक माने जाने वाली पीली लूगड़ी (चूनड़ी)-घाघरा में बेहद सादगीपूर्ण और आकर्षक अंदाज में नजर आ रही हैं. 

आईईएस अफसर पूजा मीणा ने 10 स‍ितंबर को सोशल मीड‍िया पर पीली लूगड़ी वाली तस्‍वीरें शेयर करते हुए उनके कैप्‍शन में The sky, casually stealing the spotlight🫰 ल‍िखा है. उनकी तस्‍वीरें खूब पसंद की जा रही हैं. उन्‍होंने तस्‍वीरों के जर‍िए अपने समाज की लोक संस्कृति के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त किया है. 

खबर अपडेट की जा रही है. 
 

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