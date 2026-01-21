विज्ञापन

UPESSC Exam Calendar: यूपी के लाखों युवाओं का इंतजार हुआ खत्म, चार साल बाद आई UP TET की तारीख

UP TET Exam Date: यूपी में भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की तरफ से इस बार यूपी टीईटी परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
UPESSC Exam Calendar: यूपी के लाखों युवाओं का इंतजार हुआ खत्म, चार साल बाद आई UP TET की तारीख
यूपी की बड़ी परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान

UP TET Exam Date: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की तरफ से परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें यूपी टीईटी परीक्षा की तारीख का भी ऐलान किया गया है. इस परीक्षा का यूपी के लाखों युवा लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे. आयोग की बैठक के बाद यूपी में होने वाली चार बड़ी परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया गया है. यूपी के पूर्व डीजीपी और अब आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी. आइए जानते हैं कि यूपी में टीईटी और बाकी परीक्षाओं का आयोजन कब किया जाएगा. 

ये है परीक्षा की तारीख

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती: यूपी में होने वाली ये परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी. ये परीक्षा पहले जनवरी में होनी थी, लेकिन तमाम शिकायतों के चलते इसे निरस्त कर दिया गया था. इस परीक्षा के जरिए 910 पदों पर भर्ती होगी. 

प्रवक्ता (PGT) परीक्षा: पीजीटी परीक्षा का आयोजन 9 और 10 मई 2026 को होगा. इस परीक्षा की तारीख का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था. 

सहायक अध्यापक/TGT परीक्षा: टीजीटी परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. 

कब होगी यूपी टीईटी परीक्षा?

उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार पिछले चार साल से किया जा रहा है, पहले ये परीक्षा जनवरी में होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया. अब नए कैलेंडर में बताया गया है कि यूपी टीईटी (UPTET) परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा. इसमें बताया गया है कि इसके लिए आवेदन करने को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके अलावा बीएड विषय (107 पद) परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. 

आयोग की पूरी तैयारी

यूपी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले कुछ सालों में कई तरह के आरोप लगे हैं, जिनमें पेपर लीक होने से लेकर अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं. यही वजह है कि अब नई तारीखों के साथ आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता की पूरी तैयारी भी की है. इसमें परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और सख्त निगरानी की बात कही गई है. परीक्षा और एडमिट कार्ड को लेकर आगे की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं. 

22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन 21 जनवरी से नहीं होंगे शुरू, तारीख में किया गया बदलाव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP TET Exam Date, UPESSC Exam Calendar, UP TET Exam 2026, UP TGT-PGT Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com