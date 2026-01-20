विज्ञापन

22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन 21 जनवरी से नहीं होंगे शुरू, तारीख में किया गया बदलाव

RRB Group D Vacancy 2026 Date Change: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के 22 हजार पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की तारीखों में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने किया तारीख में बदलाव

RRB Group D Vacancy 2026 Date Change: भारतीय रेलवे की तरफ से 22 हजार पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए अब 21 जनवरी से आवेदन शुरू नहीं होंगे, इसके लिए नई तारीख बताई गई है. इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी की बजाय 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे. भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ेगा. 

तारीखों में हुआ बदलाव

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी 2026 भर्ती के लिए जिन अहम तारीखों में बदलाव किया है, उनमें शॉर्ट नोटिस 19 जनवरी, डीटेल्ड नोटिस 30 जनवरी और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 31 जनवरी तय की गई है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 तक है, जो पहले 20 फरवरी तक थी. 

कौन कर सकता है आवेदन?

रेलवे में पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस जैसे पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. इसके अलावा उनके पास ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) भी होना जरूरी है. 18 साल से 33 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए भी छूट दी जाएगी. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

  • आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं 
  • 31 जनवरी से इस वेबसाइट पर आवेदन का लिंक एक्टिव हो जाएगा
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करें
  • आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर लें और इसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें

आवेदन के बाद क्या होगा?

रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाली गई इस भर्ती में आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) से होगा. इसके बाद 
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल जांच होगी. इन सभी में पास होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे. 

